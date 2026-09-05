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Регионы России

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Путин заявил о необходимости единого командующего для защиты российского неба

Путин заявил о необходимости единого командующего для защиты российского неба

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания единого командующего для эффективной защиты воздушного пространства страны от атак Вооруженных сил Украины.

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