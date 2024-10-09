Лавров объяснил, почему спросил у главы МИД Армении про квадроберов

Разговор о квадроберах начался, так как у министров было свободное времяРанее журналист Павел Зарубин разместил в своём телеграм-канале видео, где Сергей Лавров спрашивает у армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна, есть ли в республике квадроберы.