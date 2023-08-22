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«Барса» и Хави обсудят продление контракта после закрытия трансферного окна. Переговоры проведет Деку

«Барса» и Хави обсудят продление контракта после закрытия трансферного окна. Переговоры проведет Деку

По информации Diario Sport, переговоры с Хави о новом контракте начнутся после закрытия летнего трансферного окна.

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