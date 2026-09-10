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Охранник помогал Киеву готовить теракт против посла Британии: что известно

Охранник помогал Киеву готовить теракт против посла Британии: что известно

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ ФСБ схватила украинского агента и спасла от СБУ британского посла в Москве. Завербованный россиянин устроился охранником в дипмиссию и собирал сведения о ее работниках, чтобы устроить теракт и спровоцировать международный скандал.

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