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Космические хищения

Космические хищения.Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в крупном размере заместителю генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Олегу Фролову и его соучастникам, сообщили нам в СК РФ.

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