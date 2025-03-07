«Искандер» передал НАТО «черную метку» и 150 трупов: Карта специальной военной операции на Украине на 7 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПродолжают поступать уточненные данные о потерях и деталях первого весеннего удара Вооруженных сил России по украинским боевикам.