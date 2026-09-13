В Ростовской области за ночь ликвидировали более 60 беспилотников ВСУ

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область ночью 13 сентября уничтожено более 60 вражеских беспилотников.
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