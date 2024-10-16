Захарова заявила, что жалобы Киева приблизили Джареда Лето к Пушкину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что певец Джаред Лето находится теперь в одной компании с поэтом Александром Пушкиным и российской императрицей Екатериной II в условном «черном списке» Киева.
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