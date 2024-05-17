Граждане судятся с группой компаний «Сана» из-за подорожавших квартир

Как не пролететь, когда ты бронируешь жилье в строящемся доме В мае 2024 года в Петрозаводском городском суде состоялось заседание по иску Светланы Мозгуновой к ООО «Сана Реал Эстейт+», ООО «Проект Инвест» и ООО «Сана+».