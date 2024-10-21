Сегодня Евдокимову Вячеславу Дмитриевичу исполнилось бы 26 лет! Но навсегда останется 25. Не хочу сегодня ставить чёрно- белые фото.
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Сегодня Евдокимову Вячеславу Дмитриевичу исполнилось бы 26 лет! Но навсегда останется 25. Не хочу сегодня ставить чёрно- белые фото.