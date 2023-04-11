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Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на донецком направлении, уничтожены колонна боевой техники, 40 человек

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на донецком направлении, уничтожены колонна боевой техники, 40 человек

Бомбардировочная авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ за минувшие сутки нанесла удары по позициям украинских вооруженных формирований на донецком направлении.

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