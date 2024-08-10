Полицейские Петербурга задержали двух братьев за выращивание конопли

Они устроили плантации в трех арендованных квартирах Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали двух родных братьев в возрасте 30 и 31 года, которые незаконно выращивали и хранили с целью сбыта наркосодержащие растения.