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Повреждено 60 храмов: Белгородская митрополия и последствия конфликтов

Повреждено 60 храмов: Белгородская митрополия и последствия конфликтов

С февраля 2022 года обстрелы ВСУ повредили около 60 храмов в Белгородской митрополии. В Брянской и Воронежской областях также зафиксированы разрушения.

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