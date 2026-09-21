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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Российский спорт потерял выдающегося атлета и государственного деятеля». Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Чепикова

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Чепикова .  Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков умер 17 сентября после тяжелой болезни.

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