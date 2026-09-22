Автоэксперт Ладушкин: недостаток давления в шинах ухудшает управление

Недостаточное давление в шинах автомобиля приводит к нарушению пятна контакта протектора с дорогой, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.
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