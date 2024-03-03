АЖ

Александр Жаров

Англичанка гадит Кто автор крылатой фразы "англичанка гадит", доподлинно не известно. На АиФ.ru приводятся самые популярные версии происхождения фразы, которую используют, если хотят в иносказательном смысле обличить Великобританию в кознях и закулисных интригах. Англичанка продолжает гадить, Но всё больше, как-то под себя. Рвётся, как и прежде, миром править, Только править с подлостью нельзя. Но она того не понимает, Да и не желает понимать. И как прежде, как пират, желает Кровью мира лишь себя питать. Сколько раз в Европе учиняла Подлые разборки среди стран. Близких друг на друга натравляла Так, что люди мучились от ран. Плесенью по миру расползаясь, Наплодила кучи подлецов, Блудом демократским прикрываясь, Дабы сохранить своё лицо. Но лицо с того светлей не стало, Гнило королевство на корню. Вот, принцессу насмерть укатало, Ради власти всякого прибьют. И в премьерах подлые старухи Козни строят, мир поработить. Из рабов последыш их науськан, И способен подлости продлить. Лорды, пэры лгут, да не краснеют, Как всегда, хоть времена не те. Словоблудят, попирая совесть. Ложь гербом сияет на щите. Англичанка пыжится величьем, Власть над миром жаждет захватить. Мнит, что для неё лишь мир замыслен, Ей одной должны рабы служить. Тот, кто в гадость правит англосаксов, Их к концу позорному ведёт. Не спасёт ни фунт, ни дождь из "баксов" Тех, кто рвётся ложью в алчный сброд. https://www.litprichal.ru/work/547193/