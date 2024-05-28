Такие истории случались и раньше, а это, по всей вероятности, была история вывода «своего среди чужих» на нашу сторону из-за угрозы раскрытия.
В плен на танке с ветерком
Комментарии
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Алексей Камышов
И танк пригодится...
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11 час.
Надежда
Лучше бы они собрались и пошли на Киев! Пора зелю заставить ответить за всё, что иуда сотворил со страной и населением!(
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11 час.
Владимир Елкин
Жаль, что мало украинцев начинает понимать, за чьи интересы они воюют и гибнут!!!
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9 час.
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