Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Бедные животные, не говорящие, а то бы много рассказали о двуногих животных.Вертолет, с котор...
  • Россиянин
    Ну вот, скоро милицию вернут. Потом колхозы. Красное знамя. Социалистическое соревнование...В России ГИБДД вн...
  • Leon Dan
    А если соседи запросят помощи у, скажем, третьей страны? И она согласится. Китайцы слишком много на себя берут. Они х...МИД КНР: США не д...

В плен на танке с ветерком

В плен на танке с ветерком

Такие истории случались и раньше, а это, по всей вероятности, была история вывода «своего среди чужих» на нашу сторону из-за угрозы раскрытия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Камышов
И танк пригодится...
Ответить
11 час.
Надежда
Лучше бы они собрались и пошли на Киев! Пора зелю заставить ответить за всё, что иуда сотворил со страной и населением!(
Ответить
11 час.
Владимир Елкин
Жаль, что мало украинцев начинает понимать, за чьи интересы они воюют и гибнут!!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх