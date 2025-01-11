Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Шишкин
    Они- это мелочь,которая пытается быть на плаву. Народ их отринет. Уроды.«Вон обратно в Ам...
  • Наталья
    Нашли кого слушать!!! "Певица" на букву Х.... ни голоса, ни слуха - ужимки и кривляния... за что там платить???«Вон обратно в Ам...
  • Александр Светов
    Жидовка, чего вы хотите?«Вон обратно в Ам...

"Котлы", "клещи" и сокрушительная "двоечка": Серия "праздничных" операций русской армии задала новый темп СВО

"Котлы", "клещи" и сокрушительная "двоечка": Серия "праздничных" операций русской армии задала новый темп СВО

Влад Шлепченко Украинское командование в очередной раз попыталось перехватить инициативу и произвести впечатление успешной наступательной операцией, и в очередной же раз потерпело неудачу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТО
Терехов Олег
Надо еще побольше щапок накопить для закидывания!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх