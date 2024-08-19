Жителей Гагаузии арестовали за незаконную миграцию украинцев

В Кишиневе восемь жителей Гагаузской автономии были задержаны на 30 дней по обвинению в организации незаконного пересечения границы для граждан Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью .
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