В Госдуме предложили создать аналог Green Card для мигрантов

МОСКВА, 20 августа, ФедералПресс. Депутат фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев высказал мнение о необходимости внедрения в России системы, аналогичной американской лотерее Green Card, для привлечения трудовых мигрантов.
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