Двух ангарчан осудили за организацию подпольного покерного клуба

В Ангарске завершилось дело о незаконном игорном бизнесе. Суд вынес обвинительный приговор 40-летнему мужчине и 28-летней женщине, организовавшим подпольный покерный клуб, который работал с июня по ноябрь 2024 года.
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