Сила в правде
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Сила в правде

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Сырский уже снят? ВСУ расстреляли автобус шариками, Германия тайно куёт ядерное оружие — свежие удары и ответ России

Сырский уже снят? ВСУ расстреляли автобус шариками, Германия тайно куёт ядерное оружие — свежие удары и ответ России

ВСУ намеренно ударили дроном по пассажирскому автобусу, начинённому поражающими шариками: 5 погибших, 23 раненых.

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