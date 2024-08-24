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Постпред Ульянов: видным медиалицам опасно ездить в тоталитарные страны

Постпред Ульянов: видным медиалицам опасно ездить в тоталитарные страны

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, заявил, что известным «деятелям международного информационного пространства» посещать «всё более тоталитарные» государства.

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