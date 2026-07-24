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Starlink помогает быстрее находить редких животных в джунглях Колумбии

Starlink помогает быстрее находить редких животных в джунглях Колумбии

Спутниковый интернет помогает проекту Microsoft анализировать тысячи часов записей с помощью искусственного интеллектаStarlink начала обеспечивать связью проект SPARROW*, созданный в рамках инициативы Microsoft AI for Good Lab.

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