Starlink помогает быстрее находить редких животных в джунглях Колумбии

Спутниковый интернет помогает проекту Microsoft анализировать тысячи часов записей с помощью искусственного интеллектаStarlink начала обеспечивать связью проект SPARROW*, созданный в рамках инициативы Microsoft AI for Good Lab.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии