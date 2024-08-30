ДРОНЫ ВРАГА ДОБРАЛИСЬ ДО КАЛУГИ. КУДА ПРИШЛАСЬ ОСНОВНАЯ АТАКА ВСУ?

Четыре беспилотника уничтожены ПВО на окраине Калуги, сообщил губернатор Владислав Шапша. Однако, основная атака ВСУ дронами пришлась на другой регион России.
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