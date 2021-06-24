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Российские военные провели учения в Тихом океане

Российские военные провели учения в Тихом океане

Российские военные завершили основной этап масштабных учений в центральной части Тихого океана.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Российские военные провели учения в Тихом океане На последнем этапе учений в Тихом океане удары отрабатывали и корабли, и дальняя авиация.

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