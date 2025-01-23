Бастрыкин счел нужным вмешаться в конфликт инвалида и мэрии Ноябрьска: «Несмотря на судебное решение»

НОЯБРЬСК, 23 января, ФедералПресс. Супруга инвалида-колясочника, являющегося ветераном войны и инвалидом первой и третьей группы, уже два года жалуется в соцсетях и обивает пороги инстанций, но не может достучаться до властей.
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