Бобровский одержал 353-ю победу в НХЛ и повторил рекорд Набокова среди российских вратарей

Сергей Бобровский одержал 353-ю победу в НХЛ и повторил рекорд Евгения Набокова. Вратарь «Флориды» отразил 29 из 32 бросков «Анахайма» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
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