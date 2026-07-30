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Касерес о матче с Францией: «Парагвай чисто сыграл, пожалел их. Мбаппе сказал: «Ты навсегда со мной?». Ответил: «Да, иначе забьешь». Потом спросил: «Может, еще поцелуешь?»

Защитник сборной Парагвая и « Динамо » Хуан Касерес поделился историей о разговорах с Килианом Мбаппе о матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

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