Володин: при обсуждении отчёта об исполнении бюджета в ГД должны присутствовать статс-секретари

Все ответственные статс-секретари должны присутствовать в Госдуме при обсуждении отчета об исполнении бюджета, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета за 2025 год на пленарном заседании.