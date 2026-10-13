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Володин: при обсуждении отчёта об исполнении бюджета в ГД должны присутствовать статс-секретари

Володин: при обсуждении отчёта об исполнении бюджета в ГД должны присутствовать статс-секретари

Все ответственные статс-секретари должны присутствовать в Госдуме при обсуждении отчета об исполнении бюджета, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета за 2025 год на пленарном заседании.

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