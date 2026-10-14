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Воронежские новости

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Восемь должностей судей открыли в Воронеже и районах области

Восемь должностей судей открыли в Воронеже и районах области

Квалификационная коллегия судей Воронежской области объявила об открытии восьми вакансий в районных судах и на участках мировых судей.

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