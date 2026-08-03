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Царьград

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Тайна гибели учёного РАН: почему избитый на парковке профессор умер

Тайна гибели учёного РАН: почему избитый на парковке профессор умер

Трагедия в посёлке Исток: за что избили 68-летнего профессора РАН и почему его сердце не выдержало.История, всколыхнувшая Урал и вызвавшая резонанс по всей стране, до сих пор оставляет множество вопросов.

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