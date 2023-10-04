Яркая окраска Уэльса в фотографиях Пола Темплинга

Уэльс вызывает зависть у своих соседей восхитительной природой и завораживающими пейзажами. Пол Темплинг (Paul Templing) – известный фотограф и музыкант из Кардиффа – посвятил серию пейзажных снимков этому красивейшему региону.
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