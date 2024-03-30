В Калининском районе губернатор посетил Центр истории ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

Работа этого структурного подразделение Музея истории подводных сил позволит комплексно подойти к вопросу изучения и сохранения исторического наследия России В Калининском районе Петербурга губернатор Александр Беглов посетил сегодня недавно открывшийся на Кондратьевском проспекте Центр истории ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф - структурное подразделение Музея истории подводных сил России имени А.
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