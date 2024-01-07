«Торино» не побеждает «Наполи» 16 матчей подряд – с февраля 2015-го. Сегодня неаполитанцы идут за высокие 2.54

«Торино» примет «Наполи» в 19-м туре Серии А. Клуб из Турина не побеждает «Наполи» 16 матчей подряд. Последняя победа в личной встрече случилась почти девять лет назад – в феврале 2015 года.
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