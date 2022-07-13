Мировое обозрение

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В седьмой пакет антироссийских санкций ЕС не войдут ограничения на российский газ 

В седьмой пакет антироссийских санкций ЕС не войдут ограничения на российский газ 

С российской «газовой иглы» Евросоюзу не слезть Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что в седьмой пакет санкций Евросоюза в отношении России не войдут ограничения на поставки газа.

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