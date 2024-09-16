 В Сочи снова отключат газ из-за ремонта на сетях

В Сочи снова отключат газ из-за ремонта на сетяхПлановые мероприятия на оборудовании и системах газораспределительной сети в Сочи будут проведены газотранспортной компанией «Газпром трансгаз Краснодар» на двух участках – в Кудепсте и на Мацесте.