 В Сочи снова отключат газ из-за ремонта на сетях

В Сочи снова отключат газ из-за ремонта на сетяхПлановые мероприятия на оборудовании и системах газораспределительной сети в Сочи будут проведены газотранспортной компанией «Газпром трансгаз Краснодар» на двух участках – в Кудепсте и на Мацесте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии