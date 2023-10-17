РИА Новости: в РПЦ недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей

В РПЦ недовольны отсутствием храма на купюре в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля - в данный момент на вершине здания действительно отсутствует крест, так как оно используется как музей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии.