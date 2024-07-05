ТАСС/Пресс-служба губернатора Белгородской области Действия киевского режима в отношении российских детей в прифронтовых районах являются геноцидом, заявил 5 июля посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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