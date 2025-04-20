Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Виктор
    А вы говорите кто и кто крышует мигрантов, вот смотрите, читайте эту статью.Очередные плюшки ...
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"Мы Родине ничего не должны": Жители Татарстана просят запретить выступления Хакамады. Слова об СВО не забыл никто

"Мы Родине ничего не должны": Жители Татарстана просят запретить выступления Хакамады. Слова об СВО не забыл никто

Царьград Pavel Kashaev/Globallookpress Жители Татарстана просят запретить выступление экономиста и публициста Ирины Хакамады, запланированное на 20 апреля в Казани.

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