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Асад: Сирия способна победить террористов с помощью союзников и друзей

Асад: Сирия способна победить террористов с помощью союзников и друзей

Сирия способна победить террористов с помощью союзников и друзей. Соответствующее заявление в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сделал сирийский лидер Башар Асад, информирует ТАСС.

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