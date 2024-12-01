Асад: Сирия способна победить террористов с помощью союзников и друзей

Сирия способна победить террористов с помощью союзников и друзей. Соответствующее заявление в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сделал сирийский лидер Башар Асад, информирует ТАСС.
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