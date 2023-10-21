17 человек, которые в любой ситуации ищут повод для шутки

Все мы по-разному можем реагировать на будничные события вокруг нас. Но есть отдельная категория людей, которая либо в каждом событии находит повод посмеяться, либо сама создает причины для смеха окружающих.
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