Брэндон Ингрэм пропустит 7-10 дней

Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм выбыл из строя с повреждением подколенного сухожилия правой ноги. Ингрэм будет повторно осмотрен через 7-10 дней.

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