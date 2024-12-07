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В 2025 году выпускников ждут перемены в формате ЕГЭ и ОГЭ

В 2025 году выпускников ждут перемены в формате ЕГЭ и ОГЭ

Обсудят нововведения 9 декабря в 18:00 на Общероссийском родительском онлайн-собрании. На встрече озвучат: • результаты и статистику экзаменов 2024 года; • нововведения, которые ждут выпускников в этом году; • как улучшить результаты ЕГЭ и поступить в вуз мечты; • типичные ошибки, которые мешают попасть на бюджет.

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