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Сенатор США отказался обещать Зеленскому скорые санкции против России

Сенатор США отказался обещать Зеленскому скорые санкции против России

Американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд в ходе визита в Киев не стал давать президенту Украины Владимиру Зеленскому обещаний по поводу скорого принятия Конгрессом законопроекта о санкциях против России.

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