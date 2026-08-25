Сенатор США отказался обещать Зеленскому скорые санкции против России

Американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд в ходе визита в Киев не стал давать президенту Украины Владимиру Зеленскому обещаний по поводу скорого принятия Конгрессом законопроекта о санкциях против России.
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