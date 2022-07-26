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Организаторы Арт – симпозиума «Салаватия» посетили «Симфонию труда» в Елабуге

Организаторы Арт – симпозиума «Салаватия» посетили «Симфонию труда» в Елабуге

Фото:Пресс — служба БФ «Свидетель Милосердия» 7 июля 2022 года в Башкирии состоялось официальное закрытие второго этапа всероссийского Арт-Симпозиума «Салаватия», призванного внести вклад в сохранение нематериального наследия башкирского народа.

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