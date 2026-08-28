The Russian Armed Forces are expanding the offensive front in the Zaporozhye region, according to the SMO report for August 28 from Readovka: Complicate the supply The 36th Separate Guards Motorized Rifle Brigade of the 29th Guards.
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