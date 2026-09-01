Ратко Младича лишили лекарств после отказа от эвтаназии

Посол Боснии в Сербии сообщил, что после того как семья Ратко Младича отказалась от предложений провести эвтаназию Младича, того стали лишать лекарств, которые принимал Младич для лечения хронических заболеваний.
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