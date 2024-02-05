Откровения Улицкой или поскреби эмигрировавшего либерала

Россиянин

Вот она вся сущность жида. Служат тем кто платит деньги. Своей идеологии нет и никогда не было. Одно сплошное предательство. Наверное из-за этого они и гонимы. Главное не перепутать евреев с жидами. Именно последние относятся к сионистам.