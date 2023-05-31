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«Законная цель»: Леонков раскрыл, как Россия заставит Запад отвечать за удар беспилотников ВСУ по Москве

«Законная цель»: Леонков раскрыл, как Россия заставит Запад отвечать за удар беспилотников ВСУ по Москве

7,3K прочитали Ответ России на атаку украинских беспилотников на Москву должен затронуть не только киевский режим, но и помогающий ему Запад.

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